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Происшествия

Уволенный с поста министра транспорта РФ Роман Старовойт найден мертвым

Фото Русской службы

О смерти экс-министра сообщают связанные с российскими силовиками телеграм-каналы. Они утверждают, что он покончил с собой, пишет Русская служба «Би-Би-Си».

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Основная версия — самоубийство», — сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, подтвердив таким образом сообщения СМИ.

Пост главы Минтранса Старовойт занимал чуть больше года. До этого он пять лет был губернатором Курской области.

Врио губернатора после Старовойта был назначен Алексей Смирнов, который вскоре подал в отставку, а затем был арестован. Его обвиняют в мошенничестве на 1 миллиард рублей, выделенных АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Напомним, сегодня, 7 июля, президент Владимир Путин подписал указ, в котором отсутствует формулировка о причинах отставки министра.

Врио губернатора после ухода Смирнова в отставку стал политик Александр Хинштейн.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335466/
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