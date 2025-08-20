Ответственность СМИ и психологи. Число самоубийств в мире снизилось на треть

Число самоубийств в мире снизилось на треть. Вывод сделан учеными Медицинского колледжа Университета Кенхи в Сеуле, изучив уровень самоубийств в 102 странах в период с 1990 по 2021 год, сообщается в журнале Nature Mental Health.

Фото иллюстративное

В странах с высоким уровнем дохода снижение было еще более значительным, отметили исследователи. По их данным, в 102 странах уровень самоубийств снизился в среднем на 29,9 процента: с 10,33 случая на 100 тысяч жителей в 1990 году до 7,24 в 2021-м.

Это связано с тем, что в Европе стали лучше работать с психологическим состоянием молодых людей, а СМИ более ответственно освещают столь болезненную тему, считают ученые.



В 54 странах с высоким уровнем дохода разница оказалась больше. В 1990 году там было 12,68 случая самоубийств на 100 тысяч жителей, а в 2021 году, когда в мире бушевала пандемия COVID-19, было зарегистрировано всего 8,61 случая. Это на 32,1 процента меньше.

В странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель за тот же период снизился с 7,88 до 5,73.

Но на цифры нужно смотреть с осторожностью, ведь по разным причинам далеко не все самоубийства могут попадать в статистику, особенно в бедных странах, отметили в исследовательской группе.



К 2050 году уровень самоубийств может продолжить медленно снижаться и достичь 6,49 случаев на 100 тысяч жителей.

Ежегодно в мире от самоубийств умирает более 700 тысяч человек.