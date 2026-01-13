11:27
Происшествия

В Манасе милиция расследует смерть женщины, найденной повешенной

В городе Манас Джалал-Абадской области 10 января в собственном доме обнаружили тело 40-летней женщины. По данным милиции, ее нашли повешенной.

Как сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области, сигнал в дежурную часть Манасского городского отдела внутренних дел поступил от службы скорой помощи. Погибшей оказалась местная жительница И. В., 1985 года рождения.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Милиция проводит доследственную проверку по факту смерти женщины

Факт зарегистрирован в электронном журнале учета, начато доследственное разбирательство. Оперативно-следственная группа выехала на место происшествия, проведен внешний осмотр тела. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства происшествия выясняются.
