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Происшествия

В Кара-Суу грабители, угрожая оружием, отобрали у мужчины 5 миллионов сомов

В Кара-Суйском районе по подозрению в разбойном нападении милиция задержала двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

Уточняется, что 20 октября в 18.30 в селе Толойкон Кара-Суйского района неизвестные на автомашине ВАЗ-2107 столкнулись с Daewoo Matiz. За первой машиной ехала другая, той же марки, из которой вышли трое неизвестных в медицинских масках.

«Они подошли к водителю Daewoo Matiz, угрожая ему огнестрельным оружием, забрали 5 миллионов 186 тысяч сомов, $2,5 тысячи и 130 тысяч рублей. Сотрудники службы криминальной милиции УВД Ошской области задержали подозреваемыхи в селе Фуркат Кара-Суйского района. Их водворили в ИВС», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172407/
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