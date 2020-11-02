Члены ОПГ избили бизнесмена и заставили его написать расписку о долге

Оперативники ГКНБ задержали членов ОПГ, занимающихся вымогательством денег у бизнесменов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что несколько лиц под видом покупателей строительного материала встретились с предпринимателем.

«Подозреваемые избили бизнесмена и взяли у него $3 тысячи 800. Потерпевшего заставили написать расписку о якобы несуществующем долге на сумму $100 тысяч, а также о том, что ежемесячно он должен погашать $20 тысяч. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство» УК КР. Членов ОПГ задержали во время передачи требуемой суммы. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — рассказали в пресс-центре.