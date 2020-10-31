В Бишкеке задержали подозреваемых в нападении и грабеже

В дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение по факту разбойного нападения на одной из улиц в Канте.

По приезде на место происшествия сотрудники милиции установили, что трое неизвестных в масках, избив 60-летнего сторожа, вскрыли банкомат одного из коммерческих банков и забрали 140 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 202 (Разбой) УК КР.

Спустя несколько дней сотрудники милиции в Бишкеке задержали троих подозреваемых, которые уже дали признательные показания.







Задержанные водворены в изолятор временного содержания ОВД Иссык-Атинского района.

Досудебное производство продолжается.