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Происшествия

Более шести километров рыболовных сетей обнаружили в озере Иссык-Куль

В ходе рейда в озере Иссык-Куль обнаружили и уничтожили более шести километров незаконно установленных рыболовных сетей. Об этом сообщили в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Госэкотехинспекции
Фото Госэкотехинспекции. Сети на Иссык-Куле

По их данным, на реке Чу задержали жителя Балыкчи, занимающегося рыболовным промыслом, а на участке Кууакы — жителя села Семиз-Бел с огнестрельным оружием. У него не оказалось соответствующих разрешительных документов, оружие изъяли. Материалы передали в Кочкорский районный отдел внутренних дел.

Госэкотехинспекция предупреждает, что незаконное посягательство на объекты животного, растительного мира и рыбных запасов карается законодательством Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171208/
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