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Происшествия

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве с квартирами

В Бишкеке задержана 45-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве с квартирами. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 16 сентября в милицию обратилась Ш.Ш. Она заявила, что малознакомая женщина в июне 2019 года под предлогом, что купит ей квартиру, забрала у пострадавшей $12 тысяч, после чего пропала.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

В качестве подозреваемой задержана 45-летняя М.Т. и водворена в ИВС.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района . Подозреваемая

В данное время оперативники проводят работу по установлению возможной причастности подозреваемой к аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов: 0703333201 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171139/
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