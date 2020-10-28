В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве с квартирами

В Бишкеке задержана 45-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве с квартирами. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 16 сентября в милицию обратилась Ш.Ш. Она заявила, что малознакомая женщина в июне 2019 года под предлогом, что купит ей квартиру, забрала у пострадавшей $12 тысяч, после чего пропала.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

В качестве подозреваемой задержана 45-летняя М.Т. и водворена в ИВС.