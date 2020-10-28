В Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов

В Бишкеке задержан бывший директор Центра судебных представительств правительства КР Тимур Шамбетов. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников. В пресс-службе ГСБЭП редакции подтвердили эту информацию.

«Бывший руководитель центра задержан сотрудниками Финполиции по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Следствием установлено, что в результате незаконных действий должностных лиц Центра судебных представительств и Министерства финансов государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более $12 миллионов (больше 1 миллиарда сомов)», — сообщили в ГСБЭП.

ГСБЭП, напомним, продолжает расследование уголовного дела о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств. Как ранее сообщали редакции источники в правоохранительных органах, речь о крупной растрате Центром судебного представительства. По версии источников, 6 миллионов сомов вместо положенных 1,5 миллиона центр получил по линии Министерства финансов в качестве дополнительных средств. В качестве свидетеля по этому делу проходит экс-глава Минфина Бактыгуль Жеенбаева.