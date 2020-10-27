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Происшествия

Украла почти полмиллиона сомов. В Ошской области задержали подозреваемую

В Араванском районе задержали подозреваемую в краже крупной суммы денег и золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, 17 августа жительница района обратилась в милицию и рассказала, что 14 августа в продуктовом магазине забыла сумку с золотыми украшениями и деньгами. Общий ущерб составил 519 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. В результате задержали 41-летнюю подозреваемую в краже. Дело направили в суд на рассмотрение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170972/
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