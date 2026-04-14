Президент открыл общественно-культурный центр с госуслугами в Кара-Кульдже

Президент Садыр Жапаров открыл общественно-культурный центр в селе Кара-Кульджа Ошской области.

По данным пресс-службы главы государства, центр объединяет в одном здании ряд государственных и социальных услуг.

Президент ознакомился с инфраструктурой трехэтажного объекта. В здании предусмотрены помещения для обслуживания населения, кинотеатр, тренажерный зал, отделения банков, конференц-зал и другие общественные пространства.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев, площадь участка составляет 0,45 гектара. По его словам, проект направлен на создание комфортных условий для жителей и гостей района.

Садыр Жапаров также пообщался с местными жителями и отметил, что подобные центры планируется открывать и в других регионах страны.

В свою очередь жители выразили благодарность за реализацию проекта, подчеркнув его значение для развития села.

Рабочая поездка Садыра Жапарова в Ошскую область началась 10 апреля и продолжается пятый день. В ее рамках глава государства посещает районы области и проводит встречи с жителями.