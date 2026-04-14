Власть

Президент открыл общественно-культурный центр с госуслугами в Кара-Кульдже

Президент Садыр Жапаров открыл общественно-культурный центр в селе Кара-Кульджа Ошской области.

По данным пресс-службы главы государства, центр объединяет в одном здании ряд государственных и социальных услуг.

Президент ознакомился с инфраструктурой трехэтажного объекта. В здании предусмотрены помещения для обслуживания населения, кинотеатр, тренажерный зал, отделения банков, конференц-зал и другие общественные пространства.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев, площадь участка составляет 0,45 гектара. По его словам, проект направлен на создание комфортных условий для жителей и гостей района.

Садыр Жапаров также пообщался с местными жителями и отметил, что подобные центры планируется открывать и в других регионах страны.

В свою очередь жители выразили благодарность за реализацию проекта, подчеркнув его значение для развития села.

Рабочая поездка Садыра Жапарова в Ошскую область началась 10 апреля и продолжается пятый день. В ее рамках глава государства посещает районы области и проводит встречи с жителями.
Материалы по теме
Когда будет чистая вода? Садыр Жапаров выслушал жителей Аравана
Инвесторам усилили защиту: споры разрешат через арбитраж и переговоры
Президенту рассказали о проблемных школах в Оше и при чем тут «Первый учитель»
О чем спросили президента в Оше: компенсации, ипотека и дело экс-мэра
Встреча в Оше: президент озвучил экономические показатели страны
Садыр Жапаров едет в город Ош: проверит стройки и откроет соцобъекты
Президент подписал закон об усилении защиты недееспособных граждан
Военнослужащий в тяжелом состоянии: президент взял ситуацию под личный контроль
Чингиз Айдарбеков обратился к президенту КР с жалобой на действия ЦИК
Кыргызстан ратифицировал соглашение с Всемирным банком по борьбе с пандемиями
Популярные новости
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Дастан Бекешев о&nbsp;системе и&nbsp;страхе: Сегодня сажают одних, завтра&nbsp;&mdash; других Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Бизнес
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
