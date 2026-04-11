Власть

Когда будет чистая вода? Садыр Жапаров выслушал жителей Аравана

Президент Садыр Жапаров во время рабочей поездки в Араванский район Ошской области провел встречу с местными жителями, где обсудил насущные проблемы, включая обеспечение чистой питьевой водой.

Жители задали главе государства вопрос о сроках запуска системы водоснабжения. По их словам, работы ведутся уже около трех лет, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию. Отмечалось, что часть инфраструктуры уже готова, но остаются незавершенные участки.

В ответ Садыр Жапаров заявил, что вопрос будет решен в ближайшее время. По его словам, завершение проекта ожидается после майских работ, и тогда жители будут обеспечены чистой водой.

Президент также затронул вопросы развития инфраструктуры и сельского хозяйства, подчеркнув важность стабильности в стране. «Если будут мир и спокойствие, хорошие дела будут происходить каждый день», — отметил он.

Кроме того, в районе продолжаются работы по реконструкции ирригационных каналов, включая Ак-Бууринский. По словам Садыра Жапарова, часть объектов уже завершена, оставшиеся планируется закончить в ближайшие годы.

В ходе встречи жители озвучили и другие проблемы, на которые глава государства пообещал обратить внимание.
