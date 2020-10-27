Дети на руках спасателей. Появились фотографии пожара в городе Ош

Появились первые фотографии пожара, произошедшего сегодня в Оше. На кадрах, присланных 24.kg, видно, как пожарные и спасатели службы эвакуируют жителей с многоэтажного дома.

«На данный момент пожар локализован — снята угроза его дальнейшего распространения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания будут выяснять позже», — отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня во второй половине дня в многоэтажном доме по улице Алай в Оше произошел пожар. По информации МЧС загорелась квартира на четвертом этаже дома. Для тушения привлечены три пожарных расчета, бригада спасателей и автолестница. Возгорание продолжают тушить.