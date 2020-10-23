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Происшествия

В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные фрукты на сумму свыше 700 тысяч сомов

В Баткене сотрудники таможни пресекли ввоз в республику 11,5 тонны контрабандных фруктов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«Инспекторами был остановлен грузовик «Вольво» под управлением гражданина Кыргызстана. В ходе осмотра грузового отсека обнаружены незаконно ввезенные из сопредельного государства товары — виноград и хурма общим весом 11 тысяч 647 килограммов. Стоимость изъятого товара оценивается в 697 тысяч 270 сомов», — рассказали в таможне.

Отмечается, что по факту контрабанды начато расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170448/
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