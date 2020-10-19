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Происшествия

Кыргызстанец попытался дать взятку таможеннику в Алтайском крае России

Кыргызстанец отдан под суд за то, что в прошлом месяце попытался дать взятку сотруднику алтайской таможни. Об этом сообщил сайт altapress.ru.

По его данным, за взятку в 15 тысяч рублей по российским законам ему грозит до двух лет лишения свободы.

Взятку он пытался дать начальнику таможенного поста в Горняке.

Мужчина хотел добиться «ускоренного досмотра автотранспортного средства с принадлежащим ему грузом». Таможенник сдал владельца груза сотрудникам ФСБ.

Обвиняемый свою вину полностью признал и рассчитывает на снисхождение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169826/
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