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В Бишкеке задержан иностранный вербовщик

В Бишкеке задержан иностранный гражданин К.Б.К. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что задержанный проник на территорию КР для создания необходимых условий для формирования подпольной террористической ячейки. Он активно изучал литературу по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), применению отравляющих и взрывоопасных веществ, а также занимался вербовкой рекрутов для отправки в Сирию.

«Задержанный поддерживал дистанционные контакты с боевиками международной террористической организации, воюющими в Сирии. Ранее привлекался к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность в одной из стран СНГ. В ходе обыска у него обнаружены схемы и инструкции по изготовлению СВУ, а также документация, подтверждающая его причастность к каналу финансирования террористической деятельности. Материалы зарегистрированы ЕРПП по статье «Приготовление к акту терроризма» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167318/
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