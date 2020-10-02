В Джалал-Абадской области задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве

В Базар-Коргонском районе задержали подозреваемого в мошенничестве, который состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 22 сентября в милицию обратился мужчина и рассказал, что некий гражданин по имени Баха пообещал решить дела с тендером в пользу потерпевшего. Подозреваемый завладел деньгами в размере 110 тысяч сомов, обещал также помочь с возвратом долга третьего лица и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Установлено, что подозреваемый ранее судим за грабеж. С 2010 года состоит на учете МВД как активный член организованной преступной группы Камчи Кольбаева. Его задержали вчера и провели в доме обыск. Следствие продолжается.