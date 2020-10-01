В Узгене при ссоре убит мужчина: милиция призывает не политизировать инцидент

В селе Мырза-Аки Узгенского района по подозрению в убийстве задержан 24-летний парень. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что накануне примерно в 22.30 между двумя сельчанами произошла пьяная ссора. Друзья разняли дерущихся, но через несколько часов драка повторилась.

«25-летний О.у.З. встретился с С.у.А. Последний неуважительно, по мнению первого, обратился к нему, и последний стал ему предъявлять претензии. Он заявил, что односельчанин должен был обращаться к нему «брат» и на «вы», так как он старше на год. Произошла ссора, которая переросла в драку. Молодых людей разняли, но О.у.З на этом не успокоился и через несколько часов вызвал на драку С.у.З. На центральной улице села вновь произошла ссора. Когда младший по возрасту вышел из машины, ему нанесли шесть ножевых ранений. Он скончался в больнице», — сообщили редакции.

В УВД Ошской области подтвердили этот факт. В милиции отмечают, что никакой политической подоплеки в произошедшем нет. «Драка произошла на бытовой почве. Погибший сдавал в аренду свой автомобиль Porter, на нем был плакат партии «Республика». Задержанный водворен в ИВС», — пояснили в УВД.

Уполномоченный представитель по выборам указанной политорганизации Арстан Туржанов ранее разослал в СМИ заявление, где говорится, что был убит сторонник.

В правоохранительных органах призывают участников выборов не спекулировать на горе семьи и не придавать бытовому преступлению политическую окраску.