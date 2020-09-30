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Происшествия

В Узгенском районе зарезали местного жителя

В Узгенском районе сегодня в ходе драки убили местного жителя. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, инцидент произошел сегодня ночью.

«Примерно в 5.30 в милицию из больницы поступило сообщение о том, что в результате ножевого ранения скончался 25-летний мужчина. Выяснилось, что вчера в 22.00 два приятеля распивали алкогольные напитки, поссорились и разошлись. Позже один из них вернулся и завязалась драка, в результате зачинщик зарезал мужчину», — проинформировали редакцию.

Отмечается, что подозреваемого задержали и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166945/
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