12:43
USD 79.60
EUR 92.99
RUB 1.00
Происшествия

В Караколе мужчина угрожал ножом и насиловал девушек. Его задержали

В Караколе задержали мужчину, подозреваемого в нескольких преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. В Караколе задержали мужчину, подозреваемого в нескольких преступлениях

По ее данным, в милицию поступило три заявления от местных жительниц. Они рассказали, что ночью на них напал неизвестный мужчина в медицинской маске. Угрожая ножом, он отбирал у жертв мобильные телефоны.

Читайте по теме
В Балыкчи задержали подозреваемых в ограблении женщины. Один из них член ОПГ

Одна из пострадавших указала, что нападавший, перед тем как завладеть мобильным телефоном, попытался ее изнасиловать, другая при оказании сопротивления была сильно избита.

Последняя пострадавшая рассказала, что ночью мужчина в медицинской маске проник в гостиницу, где она работает, ударил молотком по голове и угрожал ножом. Подозреваемый забрал 6 тысяч 800 сомов, изнасиловал женщину и скрылся.

Факты зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статьям 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью», 161 «Изнасилование», 162 «Насильственные действия сексуального характера» и 202 «Разбой» УК КР.

Сообщается, что 27-летнего подозреваемого задержали вчера. На предварительном допросе он признал свою вину. Его водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166899/
просмотров: 971
Версия для печати
Материалы по теме
Двое мужчин изнасиловали жительницу Таласа. Дело прекратили по примирению сторон
Исследование ПРООН: 70 процентов дел о насилии прекращены за примирением сторон
В Санкт-Петербурге кыргызстанку избили и уволили с работы. Ей угрожают
Активиста, угрожавшего застрелить мужчину, оправдали. Он член политсовета партии
Милиция ищет парней, которые угрожают кыргызстанским девушкам в России
В Сузаке девочка забеременела и родила от брата
Сотрудникам посольства КР в РФ угрожают и нападают. Начато следствие
В Бишкеке задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки
В Москве кыргызстанку изнасиловал и снял это на телефон соотечественник
Айсулуу Мамашова: В Кыргызстане закон не защищает жертв насилия
Популярные новости
В&nbsp;пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка В пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка
При обрушении перехода в&nbsp;Ступино (Подмосковье) пострадали 50&nbsp;граждан Кыргызстана При обрушении перехода в Ступино (Подмосковье) пострадали 50 граждан Кыргызстана
Выборы-2020. Не&nbsp;поделили парня. Установлены участницы вчерашней драки Выборы-2020. Не поделили парня. Установлены участницы вчерашней драки
Нападение на&nbsp;гражданина Турции. Стали известны подробности Нападение на гражданина Турции. Стали известны подробности
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
30 сентября, среда
12:42
Минэкономики предложило ввести государственное регулирование цен на уголь Минэкономики предложило ввести государственное регулиро...
12:29
Партия «Кыргызстан» № 15: Увеличим «балага суйунчу» до 50 тысяч сомов
12:25
За дачу взятки задержан чиновник Минэкономики. У него нашли 1,3 миллиона сомов
12:03
Мэрия Бишкека позвала на тренировки юных футболистов в парк «Адинай»
12:00
Абдылда Исраилов: Веерных отключений этой зимой не будет