В Караколе мужчина угрожал ножом и насиловал девушек. Его задержали

В Караколе задержали мужчину, подозреваемого в нескольких преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Фото УВД Иссык-Кульской области. В Караколе задержали мужчину, подозреваемого в нескольких преступлениях

По ее данным, в милицию поступило три заявления от местных жительниц. Они рассказали, что ночью на них напал неизвестный мужчина в медицинской маске. Угрожая ножом, он отбирал у жертв мобильные телефоны.

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Одна из пострадавших указала, что нападавший, перед тем как завладеть мобильным телефоном, попытался ее изнасиловать, другая при оказании сопротивления была сильно избита.

Последняя пострадавшая рассказала, что ночью мужчина в медицинской маске проник в гостиницу, где она работает, ударил молотком по голове и угрожал ножом. Подозреваемый забрал 6 тысяч 800 сомов, изнасиловал женщину и скрылся.

Факты зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статьям 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью», 161 «Изнасилование», 162 «Насильственные действия сексуального характера» и 202 «Разбой» УК КР.

Сообщается, что 27-летнего подозреваемого задержали вчера. На предварительном допросе он признал свою вину. Его водворили в ИВС.