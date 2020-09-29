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Происшествия

Перепродал машину и скрылся. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. В столице задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилем
По ее данным, 27 августа 2020 года в милицию обратился житель Бишкека и рассказал, что в январе некий мужчина пообещал помочь ему в продаже автомобиля за $10 тысяч 800. Подозреваемый перепродал машину третьим лицам и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 61-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166779/
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