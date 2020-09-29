В ГКНБ рассказали подробности задержания пограничника

По факту дачи взятки военнослужащим Погранслужбы возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Уточняется, что в сентябре АКС ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий при даче взятки сотруднику госкомитета в размере 40 тысяч сомов задержала начальника погранзаставы «Кулунду».

«28-летний капитан Ж.у.Н. предлагал деньги за непринятие мер в отношении военнослужащих погранзаставы, которые пропускают через неофициальные посты контрабанду в соседние республики и оттуда. По данному факту Военная прокуратура Баткенского гарнизона возбудила досудебное производство. В настоящее время ведется следствие», — сказали в пресс-центре.