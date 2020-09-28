На Иссык-Куле оштрафовали водителя автомобиля, который дрифтовал на берегу озера

На Иссык-Куле оштрафовали водителя внедорожника, который дрифтовал на берегу озера. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По его данным, правонарушение произошло 27 сентября вблизи села Чон-Орукту Иссык-Кульского района. За рулем автомашины Subaru Legacy находился 20-летний житель Бишкека Р.К.

В отношении водителя составили протокол по статье 121 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», штраф — 5 тысяч 500 сомов. Составили протокол и по статье 177 «Нарушение правил охраны водных ресурсов» Кодекса о нарушениях. Материалы передали Госэкотехинспекции.

Автомобиль поставили на штрафстоянку.