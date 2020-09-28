18:10
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Происшествия

На Иссык-Куле оштрафовали водителя автомобиля, который дрифтовал на берегу озера

На Иссык-Куле оштрафовали водителя внедорожника, который дрифтовал на берегу озера. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По его данным, правонарушение произошло 27 сентября вблизи села Чон-Орукту Иссык-Кульского района. За рулем автомашины Subaru Legacy находился 20-летний житель Бишкека Р.К.

В отношении водителя составили протокол по статье 121 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», штраф — 5 тысяч 500 сомов. Составили протокол и по статье 177 «Нарушение правил охраны водных ресурсов» Кодекса о нарушениях. Материалы передали Госэкотехинспекции.

Автомобиль поставили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166688/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Жертвы финансовых пирамид пожаловались на бездействие правоохранительных органов
Тои, свадьбы, поминки. Рестораны не соблюдают санитарные требования
В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
На 267 тысяч сомов оштрафовали предпринимателей в Кадамджайском районе
На 477,5 тысячи сомов оштрафованы водители за нарушение санитарных норм
В городе Ош несколько водителей устроили дрифт на центральной площади
444 километра за пять дней. Кыргызстанец пробежал вокруг Иссык-Куля
На Иссык-Куль отправили еще 400 медиков, которые работали в красных зонах
В Баткенской области милиционер провел той. Его наказали
Из-за нарушений санитарных норм в Баткене закрывают общепиты
Популярные новости
В&nbsp;пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка В пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка
Видео дерущейся девушки в&nbsp;футболке &laquo;Мекеним Кыргызстана&raquo; обсуждают в&nbsp;соцсетях Видео дерущейся девушки в футболке «Мекеним Кыргызстана» обсуждают в соцсетях
Выборы-2020. Не&nbsp;поделили парня. Установлены участницы вчерашней драки Выборы-2020. Не поделили парня. Установлены участницы вчерашней драки
При обрушении перехода в&nbsp;Ступино (Подмосковье) пострадали 50&nbsp;граждан Кыргызстана При обрушении перехода в Ступино (Подмосковье) пострадали 50 граждан Кыргызстана
Бизнес
Важно! Что будет с&nbsp;неидентифицированными кошельками в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Важно! Что будет с неидентифицированными кошельками в Кыргызстане с 1 октября
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
28 сентября, понедельник
18:04
Жертвы финансовых пирамид пожаловались на бездействие правоохранительных органов Жертвы финансовых пирамид пожаловались на бездействие п...
18:02
Хотите стать фостерной семьей? В мэрии Бишкека рассказали, куда обращаться
17:59
Партия «Биримдик» выступила с обращением к участникам избирательного процесса
17:52
Кыргызстанец завоевал бронзу на Международной математической олимпиаде
17:50
Городские власти согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать