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Происшествия

Брал в аренду машины и продавал их. В Бишкеке задержан мошенник

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии мошенничества с автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 19 августа в милицию обратился гражданин У.У. Он заявил, что мужчина по имени Замир взял у него машину марки «Хонда Ария» в аренду для занятия частным извозом и скрылся. Отмечается, что авто хозяин оценил в $4 тысячи 500.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

По подозрению задержан З.З. 1990 года рождения. Выяснилось, что он продал арендованную машину, а вырученные деньги проиграл на игровых автоматах. 

Установлена его причастность к совершению семи аналогичных фактов преступлений.

Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 сроком на два месяца.

пресс-службы УВД Октябрьского района
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. Подозреваемый в мошенничестве
Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника, просят обращаться по номерам телефонов: 0552102474, 0706233306 или 102.
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166246/
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