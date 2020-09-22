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Происшествия

В ГУВД рассказали подробности драки в Иссык-Атинском районе

В селе Жээк Иссык-Атинского района произошел конфликт на почве пьяной ссоры. Об этом соообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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В ведомстве утверждают, что массовой драки не было.

«20 сентября примерно в 22.29 в милицию из территориальной больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен 32-летний гражданин Э.У. с ножевым ранением. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Выяснилось, что 26-летний К.Ж. по случаю дня рождения сына распивал со своим соседом на улице спиртные напитки. Между соседями произошла перепалка, переросшая в конфликт. Несовершеннолетний сын хозяина дома 13-летний Э.К. ударил кухонным ножом двух мужчин — 32-летнего У.Э. и 26-летнего К.Р. Один из них доставлен в больницу, второму оказана помощь в амбулаторном порядке. ОВД Иссык-Атинского района проводит расследование по факту хулиганства», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве также отмечают, что неизвестные разбили стекла нескольких автомашин. Этот факт тоже зарегистрирован в ЕРПП. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165954/
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