В Джалал-Абаде задержали членов ОПГ. На их счету несколько разбойных нападений

В Джалал-Абаде задержали двоих членов ОПГ, они подозреваются в совершении разбойных нападений. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, 27 июля примерно в 4.35 в милицию позвонили сотрудники областной клиники и рассказали, что к ним поступил 59-летний местный житель с огнестрельной раной.

Пострадавший сказал, что он является газозаправщиком. В тот день в 2.45 он спал в вагоне, стоящем на одной из газозаправок на автодороге Бишкек — Ош. К нему подошли неизвестные в масках, брызнули в глаза из газового баллончика и выстрелили в живот, потребовав деньги. Позже нападавшие скрылись с места преступления.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 202 «Разбой». Начато досудебное производство.

Отмечается, что на данный момент состояние пострадавшего удовлетворительное.

По подозрению задержан 22-летний житель Кара-Суйского района К.Ж., который состоит на учете МВД как член преступной группировки. Он водворен в ИВС.

Указывается, что ранее К.Ж. был осужден по статье 299 «Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских организаций» УК КР.

Уточняется, что задержанный напал на газозаправщика, сбежав из колонии-поселения, где отбывал срок по указанной статье. Подозревамый признался, что совершил преступление вместе с напарником — 25-летним А.Ф., ранее осужденным за тяжкую статью. Его ищут.

Кроме того, зарегистрирован еще один факт с учатием подозреваемого К.Ж. 7 августа 63-летний житель Базар-Коргонского района Х.Ж. заявил, что примерно в 3.00 к нему в дом проникли трое мужчин в масках, связали его, супругу и сына и избили, потребовав деньги. Также напавшие забрали из кассы магазина пострадавших 2 тысячи сомов. Выяснилось, что среди нападавших был К.Ж.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство.

В ходе допроса подозреваемый К.Ж. сообщил, что оружие, которое он использовал, взял на время у человека по имени Сирожидин. Последним, который снабжал преступную группу оружием, оказался 44-летний житель Базар-Коргона Ж.С., ранее судимый. В его доме сотрудники милиции нашли два самодельных ружья, несколько пуль и один кастет. Он водворен в ИВС.

На данный момент проверяется причастность указанных лиц к другим преступлениям.