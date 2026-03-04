Бизнес без давления: в Джалал-Абаде напомнили о запрете внеплановых проверок

В Джалал-Абадской области состоялась встреча по вопросам защиты прав предпринимателей. Мероприятие прошло по инициативе органов прокуратуры.

Во встрече приняли участие полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области, руководители правоохранительных и фискальных органов, а также представители бизнес-сообщества.

В прокуратуре подчеркнули, что при выявлении фактов нарушения прав предпринимателей будут приниматься меры прокурорского реагирования в рамках действующего законодательства.

В ходе встречи предпринимателям разъяснили положения указа президента № 18 от 28 января 2026 года, которым установлен запрет на проведение внеплановых налоговых проверок. Участникам также напомнили о недопустимости незаконного вмешательства в деятельность бизнеса.

Во время диалога представители бизнеса задали вопросы и озвучили предложения по совершенствованию механизмов защиты предпринимательской деятельности.

Кроме того, Генеральная прокуратура напомнила, что для оперативного реагирования на обращения предпринимателей действует мобильное приложение «Бизнести коргоо», а также автоматизированная информационная система учета проверок, позволяющая контролировать законность действий проверяющих органов.