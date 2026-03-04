21:42
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Общество

Бизнес без давления: в Джалал-Абаде напомнили о запрете внеплановых проверок

В Джалал-Абадской области состоялась встреча по вопросам защиты прав предпринимателей. Мероприятие прошло по инициативе органов прокуратуры.

Во встрече приняли участие полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области, руководители правоохранительных и фискальных органов, а также представители бизнес-сообщества.

В ходе встречи предпринимателям разъяснили положения указа президента № 18 от 28 января 2026 года, которым установлен запрет на проведение внеплановых налоговых проверок. Участникам также напомнили о недопустимости незаконного вмешательства в деятельность бизнеса.

В прокуратуре подчеркнули, что при выявлении фактов нарушения прав предпринимателей будут приниматься меры прокурорского реагирования в рамках действующего законодательства.

Во время диалога представители бизнеса задали вопросы и озвучили предложения по совершенствованию механизмов защиты предпринимательской деятельности.

Кроме того, Генеральная прокуратура напомнила, что для оперативного реагирования на обращения предпринимателей действует мобильное приложение «Бизнести коргоо», а также автоматизированная информационная система учета проверок, позволяющая контролировать законность действий проверяющих органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364566/
просмотров: 698
Версия для печати
Материалы по теме
Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
Государству возвращен участок в Базар-Коргонском районе
Бывший замгенерального прокурора Кубан Адыл уулу приговорен к 12 годам тюрьмы
Получали до миллиона сомов. Правила выплаты гонораров судебным исполнителям
Генпрокуратура: Введение частных судебных исполнителей не несет никаких рисков
В Узгене школе вернули незаконно приватизированный участок за 5,5 миллиона сомов
Генпрокуратура КР выступила против лишения прокуроров погон и спецзваний
Из Грузии экстрадирован обвиняемый в крупном мошенничестве гражданин Кыргызстана
В Нарынской области возвращены участки стоимостью более 80 миллионов сомов
Служба судебных исполнителей взыскала свыше 1 миллиона сомов в пользу ГНС
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
21:40
Почти миллион сомов алиментов взыскали в Токтогульском районе Почти миллион сомов алиментов взыскали в Токтогульском...
21:25
Главе кабмина показали здание в Бишкеке, которое строят по новой технологии
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 марта: временами дожди
20:45
Нельзя играть в русскую рулетку с судьбой миллионов. Испания ответила Трампу
20:20
ВОЗ: Потерей слуха страдают около 90 миллионов детей от 5 до 19 лет