Трое мужчин пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую госграницу

За попытку нелегального пересечения кыргызско-казахской госграницы задержали трех граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По ее данным, 37-летнего кыргызстанца задержали на территории КР при попытке нелегального перехода госграницы вне пункта пропуска из Казахстана в Кыргызстан. У него отсутствовали документы, удостоверяющие личность.

Двое других нарушителей госграницы — граждане Узбекистана и Казахстана. Они также пытались нелегально пересечь кыргызскую границу, но их задержали пограничники ГПС КР.

После оформления документов задержанных нарушителей передали сотрудникам соответствующих органов для дальнейшего разбирательства.