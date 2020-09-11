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Происшествия

Трое мужчин пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую госграницу

За попытку нелегального пересечения кыргызско-казахской госграницы задержали трех граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По ее данным, 37-летнего кыргызстанца задержали на территории КР при попытке нелегального перехода госграницы вне пункта пропуска из Казахстана в Кыргызстан. У него отсутствовали документы, удостоверяющие личность.

Двое других нарушителей госграницы — граждане Узбекистана и Казахстана. Они также пытались нелегально пересечь кыргызскую границу, но их задержали пограничники ГПС КР.

После оформления документов задержанных нарушителей передали сотрудникам соответствующих органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164898/
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