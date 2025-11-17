20:41
Сюжет: Выборы-2025

ЦИК оштрафовала автора видео за ложную информацию о кандидате в депутаты

Центральная избирательная комиссия КР 17 ноября рассмотрела вопрос о распространении публикаций, содержащих сведения, порочащие честь и достоинство кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному округу № 25 Эркеайым Сейтказиевой.

Как сообщили в ЦИК, рабочая группа по вопросам информирования избирателей выявила видеоматериалы, размещенные пользователем Таалаем Ашканбаевым в Instagram-аккаунте ukuk_official. В них он обвинял Сейтказиеву, занимавшую должность акима Ысык-Атинского района, в издании незаконных постановлений.

Сам Ашканбаев пояснил, что обращался в правоохранительные органы с просьбой проверить законность документов, однако решений о признании их незаконными принято не было.

Рабочая группа пришла к выводу, что публикация содержит сведения, порочащие честь и достоинство кандидата, и рекомендовала применить административную меру ответственности.

ЦИК Кыргызстана поручила составить протокол и наложить на Таалая Ашканбаева штраф в размере 125 расчетных показателей — 12,5 тысячи сомов, в соответствии со статьей 66 Кодекса о правонарушениях.
