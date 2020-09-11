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Сюжет: Выборы — 2020

В Аксыйском районе поругались агитаторы двух партий

В Аксыйском районе поругались агитаторы двух партий. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что в ночь на 7 сентября его односельчанин Т.Э. позвал его к Дому культуры. Вместе со своим другом они обматерили его и стали угрожать.

«У потерпевшего спросили, почему он перешел в другую партию и агитирует за них. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Личность подозреваемых установлена. Ими являются 35-летний Э.У. и 33-летний Т.Э. Обоих решением суда взяли под стражу сроком на один месяц», — сообщили редакции.

Из собственных источников стало известно, что потерпевший является агитатором партии «Биримдик», а подозреваемые работают в «Мекеним Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164813/
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