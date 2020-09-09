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В Сокулуке задержали подозреваемую в мошенничестве с земельными участками

В Сокулуке сотрудники милиции задержали женщину, которая подозревается в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 19 августа в ОВД Сокулукского района обратился 42-летний К.Т. и заявил, что в 2018 году несколько женщин под предлогом предоставления земельного участка взяли $5 тысяч и скрылись.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство.

По подозрению в совершении преступления задержана жительница Бишкека 59-летняя Д.Г. Она водворена в ИВС.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. В Сокулуке задержали женщину, которая подозревается в мошенничестве
По предварительной информации, уже имеется около 10 аналогичных заявлений, по ним проводятся необходимые следственные мероприятия.

Всех пострадавших просят связаться по телефонам: 0508278866, 0705005049, 0312607567.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164532/
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