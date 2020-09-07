16:50
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Происшествия

В милиции рассказали подробности разбойного нападения в Канте

По факту разбойного нападения в Иссык-Атинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сообщение в милицию поступило сегодня в 8.10.

«Звонивший сообщил, что сегодня примерно в 4.00 двое неизвестных в медицинских масках ворвались на штрафную стоянку, связали сторожа и заклеили ему скотчем рот. Со штрафстоянки неизвестные угнали два автомобиля — Toyota Alphard и Honda Elysion. Выяснилось, что эти машины находились в ведении ГСБЭП как вещественные доказательства. Ранее Финпол зарегистрировал в ЕРПП материал по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164352/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Со штрафстоянки ГСБЭП в Канте угнали две машины, ввезенные контрабандным путем
Мужчину, избившего и ограбившего жительницу села Октябрь, искали полгода
В Бишкеке задержали мужчину, напавшего на женщину с ножом
В Арсланбобе из-за 2 тысяч сомов напали на семью местного предпринимателя
Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в деле о разбойном нападении
Сына адвоката Каната Хасанова подозревают в разбойном нападении
Задержан подозреваемый в нападении на пункт обмена валют
Грабеж в медицинских масках: неизвестные ворвались в дом и унесли деньги
В Бишкеке мужчины, угрожая игрушечным пистолетом, отобрали мобильный телефон
За разбойное нападение в Бишкеке задержаны три девушки
Популярные новости
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 18-летний Жакшылык Бекмырзаев Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 18-летний Жакшылык Бекмырзаев
ДТП в&nbsp;Казармане. Стали известны подробности автокатастрофы ДТП в Казармане. Стали известны подробности автокатастрофы
В&nbsp;Сулюкте несовершеннолетняя родила и&nbsp;выбросила ребенка в&nbsp;туалет. Ее&nbsp;осудили В Сулюкте несовершеннолетняя родила и выбросила ребенка в туалет. Ее осудили
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;вымогательство взятки задержан сотрудник ГКНБ В Бишкеке за вымогательство взятки задержан сотрудник ГКНБ
Бизнес
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
7 сентября, понедельник
16:47
«Республика»: Ипотека 6 процентов! Учителям и врачам — без взноса! «Республика»: Ипотека 6 процентов! Учителям и врачам —...
16:40
Выборы-2020. Адахан Мадумаров упрекнул ЦИК в беззаконии и пообещал митинги
16:35
В милиции рассказали подробности разбойного нападения в Канте
16:30
Из-за пандемии бюджет Бишкека потерял 878 миллионов сомов
16:17
Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Бутун Кыргызстан»: журналистов не пускают