В милиции рассказали подробности разбойного нападения в Канте

По факту разбойного нападения в Иссык-Атинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сообщение в милицию поступило сегодня в 8.10.

«Звонивший сообщил, что сегодня примерно в 4.00 двое неизвестных в медицинских масках ворвались на штрафную стоянку, связали сторожа и заклеили ему скотчем рот. Со штрафстоянки неизвестные угнали два автомобиля — Toyota Alphard и Honda Elysion. Выяснилось, что эти машины находились в ведении ГСБЭП как вещественные доказательства. Ранее Финпол зарегистрировал в ЕРПП материал по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей», — сообщили редакции.