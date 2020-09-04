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Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия COVID-19. В России выявлены мошенники, обещавшие возвращение в КР

При посольстве Кыргызстана в России создана специальная комиссия для рассмотрения заявлений и обращений граждан по фактам противозаконных деяний отдельных лиц. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

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Уточняется, что спецкомиссия выявила 20 фактов мошенничества.

«Двенадцать человек обещали за деньги включить кыргызстанцев в список пассажиров чартерных рейсов. Материальный ущерб потерпевшим причинен на общую сумму 435 тысяч 700 рублей. Возбуждено три уголовных дела, еще по шести фактам вопрос о возбуждении уголовных дел решается. Основная часть потерпевших отказалась от своих претензий после возмещения материального ущерба. Привлечь виновных лиц к уголовной ответственности не удалось», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии отмечают, что есть случаи, когда кыргызстанцы в устной форме заявляли о мошеннических действиях, но заявление в правоохранительные органы РФ писать отказались.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164108/
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