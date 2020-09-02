Более 29 тысяч бутылок алкоголя сняли с продажи в Кыргызстане во время рейда

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейда выявили факт незаконного хранения алкогольной продукции для реализации без лицензии и сертификата соответствия. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, в Бишкеке изъято 13 тысяч 873, в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области — 15 тысяч 272 бутылки алкоголя.

Аналогичные рейдовые мероприятия постоянно проводятся по всей стране.

Ранее в Бишкеке и Оше Налоговая служба изъяла более 29 тысяч бутылок алкогольной продукции без лицензии.