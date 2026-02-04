15:42
Создать приложение для проверки подлинности товаров предлагают в Казахстане

Создать платформу и мобильное приложение для проверки подлинности товаров предложили в Казахстане. С инициативой выступает депутат Межилиса Мархабат Жайымбетов.

Отмечается, что он поднял проблему распространения контрафактной и незаконно ввезенной продукции. По его словам, легальные производители и официальные дистрибьюторы жалуются на неконтролируемый рост теневого оборота товаров.

«Это не отдельное нарушение закона, а явное проявление глубоко укоренившейся теневой системы. Такая ситуация приводит к снижению поступлений в государственный бюджет, нарушению принципов добросовестной конкуренции и представляет прямую угрозу для здоровья населения. По данным Министерства юстиции, объем изъятой контрафактной продукции в 2025 году увеличился в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Однако эта цифра не в полной мере отражает истинные масштабы теневой торговли. Реальный объем, вероятно, намного выше», — заявил он.

Депутат также рассказал, что в РК зафиксировали факты продажи контрафактной зубной пасты Colgate-Palmolive и консервированных овощей Bonduelle. Упаковка и маркировка товаров не соответствовали официальным требованиям. Кроме того, имеются случаи продажи строительных материалов, алкоголя и сухих дрожжей без документов, обязательной маркировки и санитарно-эпидемиологических заключений.

Значительную часть этих товаров ввозят по серым схемам, минуя таможенный и налоговый контроль.  

Инициатор предлагает:

  • провести скоординированный всесторонний анализ фактического объема контрафактной и незаконно ввезенной продукции за последние пять лет на государственном и межведомственном уровнях, а также сформировать единую базу данных по категориям продукции и каналам сбыта;
  • на основе международного опыта разработать государственную цифровую платформу и мобильное приложение, которые позволят проверять подлинность товаров путем сканирования уникального кода;
  • рассмотреть возможность внедрения механизма продажи определенных категорий товаров на рынок исключительно через официальных дистрибьюторов, имеющих действующие контракты, заключенные непосредственно с производителем, и подтвержденные каналы поставок;
  • разработать конкретные предложения по существенному ужесточению уголовной и финансовой ответственности за производство, импорт и продажу контрафактной продукции.
