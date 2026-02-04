Создать приложение для проверки подлинности товаров предлагают в Казахстане

Создать платформу и мобильное приложение для проверки подлинности товаров предложили в Казахстане. С инициативой выступает депутат Межилиса Мархабат Жайымбетов.

Отмечается, что он поднял проблему распространения контрафактной и незаконно ввезенной продукции. По его словам, легальные производители и официальные дистрибьюторы жалуются на неконтролируемый рост теневого оборота товаров.

«Это не отдельное нарушение закона, а явное проявление глубоко укоренившейся теневой системы. Такая ситуация приводит к снижению поступлений в государственный бюджет, нарушению принципов добросовестной конкуренции и представляет прямую угрозу для здоровья населения. По данным Министерства юстиции, объем изъятой контрафактной продукции в 2025 году увеличился в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Однако эта цифра не в полной мере отражает истинные масштабы теневой торговли. Реальный объем, вероятно, намного выше», — заявил он.

Депутат также рассказал, что в РК зафиксировали факты продажи контрафактной зубной пасты Colgate-Palmolive и консервированных овощей Bonduelle. Упаковка и маркировка товаров не соответствовали официальным требованиям. Кроме того, имеются случаи продажи строительных материалов, алкоголя и сухих дрожжей без документов, обязательной маркировки и санитарно-эпидемиологических заключений.

Значительную часть этих товаров ввозят по серым схемам, минуя таможенный и налоговый контроль.

Инициатор предлагает: