В Кадамджае четверо мужчин грабили и избивали жителей, угрожая пистолетом

В Кадамджайском районе милиция задержала четверых подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 12 августа примерно в 23.30 на территории Кадамджайского района неизвестные лица силой посадили 23-летнего местного жителя в автомашину и вывезли его в безлюдное место. Злоумышленники избили мужчину, потребовали деньги, угрожали огнестрельным оружием.

«В эту же ночь злоумышленники избили еще двух мужчин. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Задержаны четверо подозреваемых — 31-летний Т.А., 21-летний Т.А., 31-летний Т.Ж. и 26-летий М.М. У задержанных лиц обнаружен и изъят газотравматический пистолет. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в МВД.