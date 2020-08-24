У жителя Джалал-Абада, угрожая пистолетом, отобрали два сотовых телефона

В Джалал-Абаде задержаны трое мужчин, подозреваемых в грабеже с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился 28-летний гражданин. Он указал, что 19 августа примерно в 10.00 четверо незнакомых мужчин посадили его в автомобиль Mercedes, угрожая ему пистолетом, отобрали два телефона.

«Ущерб составил 45 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж». Милицией задержаны трое подозреваемых — 28-летние Т.У. и К.С., а также 26-летний П.М. В качестве вещественных доказательств у задержанных изъято два мобильных телефона. Оба водворены в ИВС. Ведутся следственные мероприятия по задержанию других подозреваемых», — сообщили в УВД.