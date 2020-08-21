В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемую в совершении серийного мошенничества. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

С заявлением в милицию обратилась гражданка О.Т. Она просила принять меры в отношении знакомой, которая 19 марта взяла у нее 13 тысяч сомов в долг, пообещав, что при возвращении увеличит сумму вдвое. После женщина скрылась.

С таким же заявлением обратилась другая потерпевшая. У нее подозреваемая взяла 10 тысяч сомов.



«Аналогичное заявление поступило от гражданки Ч.Э. Последняя отдала знакомой 14 тысяч сомов. Милиция задержала подозреваемую — 44-летнюю М.Д. Ее водворили в СИЗО-1. В настоящий момент в УВД Ленинского района поступило еще 15 заявлений с просьбой привлечь задержанную к ответственности за аналогичные действия. Общий ущерб составил около 300 тысяч сомов», — сообщили в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы или владеющих какой-либо информацией о ней, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0700396505, 0771435436, 0551102928, 0555102149, 0502102149 и 102.