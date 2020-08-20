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Происшествия

В Москве задержали таксиста из Кыргызстана. Украл деньги у пассажирки

В Москве задержали гражданина Кыргызстана, который работает водителем такси. Мужчину подозревают в краже денег у пассажирки. Об этом пишет московское издание со ссылкой на источник в полиции.

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По данным СМИ, 10 августа в полицию обратилась уроженка Парагвая. Потерпевшая через банковское приложение попыталась оплатить такси, однако водитель выхватил у нее мобильный телефон и сообщил, что сам оплатит поездку. Ущерб составил 13 тысяч 300 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража» УК РФ.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего кыргызстанца. Он полностью сознался в содеянном и дал признательные показания. Мужчина находится под подпиской о невыезде», — сообщает СМИ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162952/
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