В Москве задержали кыргызстанца, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

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По ее данным, на станции «Третьяковская» московского метрополитена задержали мужчину, который находился в международном розыске.

«Кыргызстанец попытался пройти в метро без билета, его остановил контролер. У безбилетника не оказалось с собой документов, поэтому его сопроводили в полицию. Сотрудники полиции выявили, что данный гражданин находится в межгосударственном розыске по статье 166 «Мошенничество» УК КР», — проинформировали в ведомстве.

Контролера в метро решили наградить, а подозреваемого ждет разбирательство.