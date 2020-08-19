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Происшествия

Гость на свадьбе в Узгене открыл стрельбу в воздух. Его задержали

В Узгенском районе во время свадьбы молодой человек выстрелил в воздух. Видео происшествия опубликовали в социальной сети Instagram.

На кадрах видно, как молодой человек, стреляя в воздух, кричит: «Улик, родной, будь счастлив».

В УВД Ошской области 24.kg сообщили, что факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». В ведомстве проинформировали, что молодой человек задержан.

«В ходе оперативных мероприятий милиция установила личность организатора мероприятия. Выяснилось, что житель села Мырза-Аке Узгенского района М.М. в день произошедшего женил своего сына. Стрелявшим оказался 20-летний житель села Жаны-Арык Алайского района Э. уулу Ж. Подозреваемый водворен в ИВС. На сегодняшний день проводится допрос членов семьи задержанного, организаторов свадьбы, а также участников торжества», — проинформировали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162886/
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