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Происшествия

В Балыкчи семь женщин создали финансовую пирамиду. Их задержали

Сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в создании финансовой пирамиды в городе Балыкчи. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

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По предварительным данным, они незаконно получили свыше 10 миллионов сомов дохода. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Организация финансовых пирамид» УК КР.

«О пирамиде в милицию заявили обманутые граждане. Потерпевшие указали, что в качестве дольщиков они вложили свои деньги в финансовые организации «Ырыскы» и «Ак-Куу». Организаторы предлагали людям инвестировать средства, обещая высокую доходность. В ходе следственно-оперативных мероприятий задержаны семь человек: 27-летняя Зульфия Т., 28-летняя Алина А., 38-летняя Жазира А., 31-летняя Чынара Т., 35-летняя Асель Б., 51-летняя Гульмира Б. и 55-летняя Атыркуль О. Все подозреваемые водворены в ИВС города Балыкчи», — сообщили в УВД.

В ведомстве отметили, что для убеждения клиентов в надежности финансовой организации и для привлечения большего числа участников, подозреваемые вначале выплачивали небольшой процент от собранных сумм, а в дальнейшем прекратили платить дольщикам.

«На сегодняшний день зарегистрировано 143 заявления, из них 132 проходят по линии следствия, 11 — на стадии дознания», — проинформировали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162870/
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