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Происшествия

В Чолпон-Ате задержали члена ОПГ за хранение наркотиков

В Чолпон-Ате задержали члена ОПГ за хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. В Чолпон-Ате задержали члена ОПГ за хранение наркотиков

По ее данным, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина по прозвищу Нуке хранит у себя дома наркотические вещества. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Чолпон-Аты Э.Э., состоящий на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. В его доме обнаружили и изъяли мелкую партию вещества темно-зеленого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. При контрольном взвешивании вес изъятого вещества составил 295 граммов.

Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество относится к наркотическому — марихуане. Задержанного водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162668/
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