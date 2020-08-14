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Происшествия

В Бишкеке задержали руководителя турфирмы, который обманул горожанку

В Бишкеке задержали руководителя туркомпании, который обманул жительницу столицы на 126 тысяч сомов. Об этом сообщили в УВД Первомайского района.

УВД Первомайского района
Фото УВД Первомайского района. Задержали руководителя туркомпании, который обманул жительницу Бишкека

По ее данным, 11 августа в милицию обратилась Б.М. Женщина рассказала, что в январе 2020 года в офисе «Альянс» по улице Боконбаева она отдала 126 тысяч 288 сомов мужчине, который пообещал предоставить ей туристические услуги  поездку в Египет. После этого молодой человек скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 34-летнего подозреваемого задержали и поместили под домашний арест до 12 октября.

Милиция устанавливает возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162550/
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