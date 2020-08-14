В Бишкеке задержали руководителя турфирмы, который обманул горожанку

В Бишкеке задержали руководителя туркомпании, который обманул жительницу столицы на 126 тысяч сомов. Об этом сообщили в УВД Первомайского района.

Фото УВД Первомайского района. Задержали руководителя туркомпании, который обманул жительницу Бишкека

По ее данным, 11 августа в милицию обратилась Б.М. Женщина рассказала, что в январе 2020 года в офисе «Альянс» по улице Боконбаева она отдала 126 тысяч 288 сомов мужчине, который пообещал предоставить ей туристические услуги — поездку в Египет. После этого молодой человек скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 34-летнего подозреваемого задержали и поместили под домашний арест до 12 октября.