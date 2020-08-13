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Дело о нападении на иностранного волонтера передали в суд

Уголовное дело об избиении студента-медика из Пакистана Аббаса Али Шаха передали в суд. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что дело будет рассматриваться в Аламединском районном суде. Трое обвиняемых содержатся в СИЗО-1.

Напомним, что в июле в селе Кой-Таш трое мужчин избили студента 5-го курса Международной высшей школы медицины Аббаса Али Шаха. Ранее иностранца взяли на работу в стационар. Молодой врач с друзьями поехал в горы на отдых, в это время на них набросились неизвестные.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162454/
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