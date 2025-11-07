Штраф до 100 тысяч или срок до 5 лет. Спасет ли это врачей и учителей от нападок

В Кыргызстане за год зафиксировали несколько нападений на врачей, а словесные конфликты, по словам медиков, происходят практически ежедневно. В Национальном госпитале, например, после очередного скандала пошли на вынужденные меры — закрыли вход для сопровождающих и усилили охрану. В образовательном секторе участились случаи агрессивного поведения родителей по отношению к учителям.

Чтобы защитить права медиков, преподавателей и служащих других сфер и обеспечить их безопасность, в республике ужесточили наказание за подобные случаи.

Теперь могут посадить

Связанные с этим поправки в Уголовный кодекс, инициированные Минздравом, президент Садыр Жапаров подписал накануне.

Закон установил уголовную ответственность за причинение легкого вреда здоровью, повлекшего кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности лицу, выполнявшему служебный или общественный долг.

Читайте по теме За нападение на врачей и учителей ввели штрафы: до 100 тысяч сомов

Теперь за это предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов).

Аналогичные изменения внесли в статью 280 УК КР, устанавливающую ответственность за хулиганство в отношении лица в связи с осуществлением им служебной или профессиональной деятельности.

За это грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы от трех до пяти лет.

Заработает ли закон?

На самом деле, заработает закон или нет, зависит от самих медиков — будут ли они молчать или заявлять в милицию и доводить дело до конца. Бермет Барыктабасова

Председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова считает, что поправки в УК КР заставят граждан сдерживать агрессию. Самое главное, по ее мнению, чтобы ни один случай насилия не оставался безнаказанным.

Раньше, по ее словам, пострадавшие даже в 102 не звонили.

«Они молчали, терпели, не верили в правосудие... Потом врачи все-таки научились звонить в милицию, а позже — доводить разбирательства до суда. Однако зачастую установленный «легкий вред здоровью» не приводил к существенному наказанию виновников. Ни гражданское законодательство, ни уголовное, ни Кодекс о правонарушениях в реальности не работали — к избиению медиков, учителей относились как к бытовым дракам между физическими лицами. При этом открытым оставался вопрос морального и психологического ущерба», — заметила председатель Независимого медицинского профсоюза в беседе с 24.kg.

Учитывая, что медиков били на рабочем месте кратно больше, чем работников других бюджетных сфер, они и были инициаторами ужесточения ответственности за насилие. Бермет Барыктабасова

«После ряда отказов все-таки пришли к консенсусу с правоохранительными органами. Наш профсоюз оказал упорное противостояние этому насилию, что сподвигло государственные, правоохранительные органы и Жогорку Кенеш изменить уголовное законодательство», — говорит Бермет Барыктабасова.

Читайте по теме Избиения врачей. В Нацгоспиталь закроют вход для сопровождающих и усилят охрану

Теперь правоохранительные органы, по ее мнению, просто обязаны реагировать на все случаи избиения медиков, учителей и других специалистов на рабочем месте.

Исполнительный директор общественного объединения «Ассоциации руководителей организаций здравоохранения Кыргызской Республики» Чинара Асизбаева согласна с тем, что закон давно необходим и принят своевременно.

«Главное, чтобы он заработал. Зарплата у медработников низкая, а если их еще продолжат бить на рабочем месте, то кто останется на службе?» — заметила она.

Директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажыбай с сожалением отметил высокий уровень агрессии в обществе. «Врачи и учителя работают за мизерную зарплату, испытывают огромную нагрузку и терпят грубость. Такого допускать нельзя. Поэтому изменения законодательства стали вынужденной мерой», — считает он.

Эксперт добавил: зачастую конфликты заканчивались примирением сторон, что не помогало снижению агрессии и повышению ответственности.

Сто тысяч сомов очень хорошо бьет по карману. Человек теперь подумает не раз, прежде чем кому-то грубить. Алмаз Тажыбай

А как у других?

В соседнем

Казахстане

в последнее время также участились случаи насилия в отношении медиков. По

данным

СМИ, с 2019 года в стране зарегистрировали свыше 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.

По словам депутата Гулдары Нурым, такого уровня агрессии нет ни в одной другой отрасли, а крылатая фраза «Пациент всегда прав» фактически обесценила труд врачей, превращая их в обслуживающий персонал.

В сентябре правительство направило в мажилис поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за насилие в отношении медицинских работников или водителей скорой помощи.

Среди видов наказания, которые планируют ввести, — штрафы, ограничение и лишение свободы.

Например, за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет.

В 152 стационарах ввели круглосуточные полицейские посты. В Астане и Алматы в пилотном режиме используют смарт-видеожетоны в бригадах скорой медицинской помощи, наблюдается сокращение конфликтных ситуаций с пациентами.

В медорганизациях хотят внедрить систему видеонаблюдения с применением ИИ-аналитики, тревожных кнопок для экстренного реагирования и централизованной серверной инфраструктуры.

Читайте по теме Медики страдают от нападений. Почему в Кыргызстане их не могут защитить?

Актуальна проблема и в Узбекистане. Особенно рискуют бригады скорой помощи, включая водителей.

В марте 2023 года в РУз внесли дополнения в Кодекс об административной ответственности. За воспрепятствование работе медработника или незаконное воздействие на него в любой форме ввели административную ответственность — штраф или арест до 15 суток.

В 2024-м СМИ сообщали, что за год по этой статье наказали 87 человек.

В 2023 году в России произошло более 1,7 тысячи нападений на медработников. При этом число привлеченных к ответственности было минимальным, а санкции к нарушителям ограничивались штрафом в 5 тысяч рублей и словесным порицанием. Летом 2025-го в Госдуму внесли законопроект об усилении ответственности за нападение на медиков.