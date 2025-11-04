В Токмоке пьяный водитель устроил дебош в больнице и напал на врача

В Токмоке водитель, доставленный для медосвидетельствования, устроил дебош в приемном покое территориальной больницы и напал на врача.

По информации очевидцев, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября. Сотрудники Дорожно-патрульной службы доставили мужчину в медучреждение для проверки на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови.

Однако во время процедуры водитель начал вести себя крайне агрессивно и неадекватно — оскорблял медицинский персонал нецензурной бранью, провоцировал национальную рознь и даже ударил одного из врачей. Затем он разбил окно в приемном отделении.

Отмечается, что все эти действия происходили в присутствии сотрудников ГУОБДД, которые не приняли мер для пресечения хулиганских действий и обеспечения безопасности медработников.

На видео, опубликованном в соцсетях, мужчина открыто заявляет о своих «высокопоставленных связях», угрожая избежать наказания.

Общественность требует от компетентных органов дать правовую оценку действиям и бездействию сотрудников милиции, а также привлечь виновного к ответственности в соответствии с законодательством.