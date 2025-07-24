В Казахстане за нападение на медиков могут отправить в тюрьму на 15 лет. Разработаны соответствующие поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания.

Глава Министерства здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала поправки в УК РК. По ее словам, в Уголовный кодекс будут внесены отдельные статьи, касающиеся именно нападения на медицинских работников. В частности, будет введена новая статья — 158-1, которая предусматривает меры наказания в виде ограничения и лишения свободы.

По данным главы Минздрава, ограничение свободы до двух лет предусмотрено в случае даже угрозы насилия, если она будет зафиксирована.

«Если произошло насилие в отношении доктора, медицинского работника, это наказание от двух до семи лет. Если это произошло в условиях чрезвычайной ситуации — до десяти лет. Если это несет в себе угрозу именно для группы медицинских работников, от одного и более лиц, то до 15 лет лишения свободы. Это достаточно адекватные меры для защиты наших медицинских работников. И в сентябре они будут внесены в парламент», — пояснила глава Минздрава.

Ранее депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов отмечал, что в Казахстане уже трижды предлагали ужесточить наказание за нападение на медработников, но результата нет.

Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов ужесточить наказание за нападение на медиков. Он поручил ведомствам за 10 дней разработать поправки в законы.

Как отмечают местные СМИ, на прошлой неделе хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Затем было совершено еще одно нападение на врача — на этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде.

В Кыргызстане нападение на медиков также большая проблема. Из последних ЧП — в Бишкеке врач отделения оказания экстренной помощи Национального госпиталя подвергся нападению. В Национальном госпитале в Бишкеке родственники пациента избили клинического ординатора КГМА. Инцидент приобрел широкий резонанс среди медицинского сообщества.