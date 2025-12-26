За нападение на медиков 12 лет тюрьмы: в Казахстане депутаты приняли закон

В Казахстане депутаты сената во втором чтении одобрили поправку в Уголовный кодекс, которая ужесточает наказание за нападения на врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи — вплоть до 12 лет лишения свободы. Теперь закон должен подписать президент, передает Tengrinews.kz.

В новой статье 380-3 разграничены угрозы, насилие, не опасное для жизни и здоровья, и опасное насилие. Для каждого из этих случаев предусмотрена отдельная мера ответственности.

Если была угроза или насилие, не опасное для жизни и здоровья, за нападение на медиков или водителей скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей предусмотрены:

штраф;

исправительные работы;

общественные работы до 300 часов;

ограничение или лишение свободы до двух лет.

Если есть отягчающие обстоятельства — например, нападение группой, повторно, на двух и более человек, а также во время ЧС, массовых беспорядков, режима ЧП или антитеррористической операции:

ограничение свободы от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

Если насилие опасно для жизни и здоровья:

лишение свободы от 5 до 10 лет;

при отягчающих обстоятельствах — от 7 до 12 лет.

Tengrinews.kz отмечает, что в первой версии законопроекта некоторые наказания были жестче.

По данным СМИ, вопиющие случаи нападения на медиков происходят не первый год.

В Кыргызстане нападение на медиков — также большая проблема. Чтобы защитить права медработников, преподавателей и служащих других сфер и обеспечить их безопасность, в республике в ноябре 2025 года ужесточили наказание за подобные случаи. За хулиганство в отношении лица в связи с осуществлением им служебной или профессиональной деятельности по Уголовному кодексу грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы от трех до пяти лет.