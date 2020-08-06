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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Стороны самостоятельно проведут расследования

Кыргызстан и Таджикистан в одностороннем порядке проведут расследования по двум фактам: ранению военнослужащего ГПС КР и смерти от полученного огнестрельного ранения гражданина РТ. Об этом сообщили в Пограничной службе КР.

По ее данным, решение принято по итогам встречи первого заместителя полномочного представителя правительства КР по Баткенской области, заместителя губернатора Согдийской области РТ, пограничных представителей пограничных служб и правоохранительных органов обеих стран. Инцидент с применением оружия произошел сегодня утром.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.

Напомним, сегодня около 5.00 на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области в ходе инцидента ранен один пограничник КР. Таджикистан сообщил о гибели местного жителя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161834/
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